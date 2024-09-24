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ننشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - شهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بسوق العبور حالة استقرار .

حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.

وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 78 إلى 80 جنيهاً

- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 75 إلى 77 جنيهًا

-"بلطي أسواني" من سعر: 30 إلى سعر: 70جنيها

-"فيليه بلطي" من سعر: 50 إلى سعر: 250جنيها

-"قشر بياض" من سعر: 150 إلى سعر: 250 جنيها

- "بياض أملس 1 بلدى" من سعر: 100 إلى سعر: 140 جنيها

-"بياض أملس 2 "خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع" من سعر: 40 الى سعر: 90 جنيها

"قراميط - شيلان" من سعر: 30 إلى سعر: 70 جنيها

-"ثعابين من سعر: 50 إلى سعر: 350 جنيها

-"مكرونة سويسي"من سعر: 85 إلى سعر: 145 جنيهًا

-"مكرونة مجمدة"من سعر: 30 إلى سعر: 60 جنيها

-"سبيط - كاليماري - سابيا" من سعر: 210 إلى سعر: 410 جنيهات

-"موسى من سعر: 210 إلىسعر: 410 جنيهات

-"كابوريا من سعر: 40 إلى سعر: 160 جنيها

-"مرجان2" من سعر: 85 إلى سعر: 185 جنيهًا

-"مرجان مجمد" من سعر: 30 إلى سعر: 50 جنيها

"بربون2" من سعر: 100 إلى 220 جنيها

"بربون مجمد" من سعر: 30 إلى سعر: 50 جنيها

-"دنيس" من سعر: 100 إلى سعر: 275 جنيهًا

-"جمبري2" من سعر: 430 إلى سعر: 550 جنيها

-"جمبري 2 مجمد"من سعر: 175 إلى سعر: 425جنيهًا

-"جمبري 3 من سعر 120 إلى سعر: 320 جنيها

-"بوري 1 من سعر: 100 إلى سعر: 150جنيهًا

-"بوري 2" من سعر: 85 إلى سعر: 95جنيهًا

-"مازليا - كشر"من سعر: 100 إلى سعر: 220 جنيهًا

-"وقار" من سعر: 100 إلى سعر: 260 جنيهًا

-"قاروص- لوت" من سعر: 100 إلى سعر:260 جنيهًا

-"سردين مجمد" من سعر: 50 إلى سعر: 100جنيه

-"ماكريل مجمد" من سعر: 100 إلى سعر :140 جنيهًا

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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