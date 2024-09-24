ننشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - شهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بسوق العبور حالة استقرار .

حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.

وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 78 إلى 80 جنيهاً

- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح مابين 75 إلى 77 جنيهًا

-"بلطي أسواني" من سعر: 30 إلى سعر: 70جنيها

-"فيليه بلطي" من سعر: 50 إلى سعر: 250جنيها

-"قشر بياض" من سعر: 150 إلى سعر: 250 جنيها

- "بياض أملس 1 بلدى" من سعر: 100 إلى سعر: 140 جنيها

-"بياض أملس 2 "خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع" من سعر: 40 الى سعر: 90 جنيها

"قراميط - شيلان" من سعر: 30 إلى سعر: 70 جنيها

-"ثعابين من سعر: 50 إلى سعر: 350 جنيها

-"مكرونة سويسي"من سعر: 85 إلى سعر: 145 جنيهًا

-"مكرونة مجمدة"من سعر: 30 إلى سعر: 60 جنيها

-"سبيط - كاليماري - سابيا" من سعر: 210 إلى سعر: 410 جنيهات

-"موسى من سعر: 210 إلىسعر: 410 جنيهات

-"كابوريا من سعر: 40 إلى سعر: 160 جنيها

-"مرجان2" من سعر: 85 إلى سعر: 185 جنيهًا

-"مرجان مجمد" من سعر: 30 إلى سعر: 50 جنيها

"بربون2" من سعر: 100 إلى 220 جنيها

"بربون مجمد" من سعر: 30 إلى سعر: 50 جنيها

-"دنيس" من سعر: 100 إلى سعر: 275 جنيهًا

-"جمبري2" من سعر: 430 إلى سعر: 550 جنيها

-"جمبري 2 مجمد"من سعر: 175 إلى سعر: 425جنيهًا

-"جمبري 3 من سعر 120 إلى سعر: 320 جنيها

-"بوري 1 من سعر: 100 إلى سعر: 150جنيهًا

-"بوري 2" من سعر: 85 إلى سعر: 95جنيهًا

-"مازليا - كشر"من سعر: 100 إلى سعر: 220 جنيهًا

-"وقار" من سعر: 100 إلى سعر: 260 جنيهًا

-"قاروص- لوت" من سعر: 100 إلى سعر:260 جنيهًا

-"سردين مجمد" من سعر: 50 إلى سعر: 100جنيه

-"ماكريل مجمد" من سعر: 100 إلى سعر :140 جنيهًا