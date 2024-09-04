فيفا يكشف عن شعار كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - أعلن الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، عبر منصة "إكس"، الشعار الرسمي للمسابقة التي تقام بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية فيديو يقوم فيه بالكشف عن التصميم الجديد لشعار البطولة معلقًا عليه قائلًا: "جاهز لعصر جديد من كرة القدم".

وتقام البطولة الجديدة بمشاركة 32 فريقًا، مقسمة إلى ثماني مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، يتأهل أول فريقين منها إلى دور الـ16، وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، وتقام كل أربع سنوات.

وتأهل 12 فريقا من أوروبا إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2025، إلى جانب 6 من أمريكا الجنوبية، و4 من الكونكاكاف و4 من أفريقيا ومثلهم من آسيا وأوكلاند سيتي من أوقيانوسيا.

يذكر أن النادي الأهلي يمثل الكرة المصرية في كأس العالم للاندية 2025، إلى جانب فرق الوداد البيضاوي المغربي، والترجي التونسي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي من القارة السمراء.