وزارة العمل: تنفيذ ”مبادرة سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمستشفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، عن تنفيذ ندوة للتوعية في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمستشفى الإيمان العام بأسيوط ، بحضور 70 ما بين طبيب وممرض وموظف من العاملين بالمستشفى وبحضور بعض عمال شركة المقاولون العرب والهيئة العربية للتصنيع التي تقوم ببعض الأعمال بالمستشفى ، يأتى ذلك فى ضوء سعى المديرية إلى نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتعريف بأهميتها وأهدافها بين صفوف العاملين والفنيين في مواقع العمل والإنتاج بالشركات والمنشآت الصناعية الكبرى، ولا سيما تلك التي يعمل بها قطاعاً كبيراً من العمالة الفنية، كما شملت الندوة أيضا التعريف بمخاطر الحريق وكيفية مواجهتها، فضلاً عن تشريعات السلامة والصحة المهنية، وخطط الطوارئ وأهميتها ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، في إطار سلسلة من الفعاليات التي بدأتها المديرية ومكاتبها بهدف التوعية والعمل على نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل والإنتاج بالمحافظة .

وأفاد علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريرٍ للوزارة، أن تنفيذ تلك المبادرات يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات، بضرورة العمل والسعي دوماً نحو نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين بالمنشآت والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وذلك بغرض حمايتهم والحفاظ على المنشآت من المخاطر المختلفة والمحتمل وقوعها داخل بيئة العمل، فضلاً عن توفير مناخ عمل آمن ومستقر يرفع من معدل الإنتاجية ويشجع على جذب الاستثمارات ، وأوضح مدير المديرية أن تلك المبادرات التوعوية يُجري تنفيذها تحت إشرافه ومتابعته ، مؤكداً على أهمية تنمية مهارات العاملين بتلك المنشآت فيما يتعلق بتطبيق أهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وضوابط قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في ذات الصدد، كم أكد على أن المديرية في الآونة الأخيرة تسعى إلى الإنتقال إلى مقار العمل والإنتاج لنقل ونشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين صفوف العاملين ، وشارك بالحضور الكيميائى خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والكيميائى اشرف يوسف مدير مكتب غرب ، والكيميائية صفاء مصطفي اخصائي سلامة بمكتب غرب ، برعاية اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ..