الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية للمشاركين في معرض مصر الدولي الأول للطيران...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية للمشاركين في معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء بمدينة العلمين الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل اليوم الثلاثاء إلى مطار العلمين الدولي لافتتاح معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء 2024.. حيث انطلقت فعاليات المعرض والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولي، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة 300 شركة وجهة من مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم يمثلون أكثر من 100 دولة إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطيران والفضاء.