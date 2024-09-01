في ظهور محمد عبد المنعم الأول.. نيس يكتسح أنجيه 4 - 1 بالدورى الفرنسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - اكتسح فريق نيس الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم ضد أنجيه بنتيجة 4 - 1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب "ريموند كويا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2024-25.



أنجيه ضد نيس



جاءت أهداف فريق نيس عن طريق كل من يوسف ندايشيميي، هشام بوداوي، وإيفان جويساند في الدقائق 6، 25، 72، و85 على التوالي لصالح نيس بينما جاء هدف أنجيه الوحيد عن طريق اللاعب حمد عبد اللي من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وشارك محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء فريق نيس بعد التعاقد معه رسميًا قبل أيام قليلة قادما من صفوف النادي الأهلي قبل أن يشارك في الدقيقة 68 من عمر المواجهة.

بهذه النتيجة تواجد فريق نيس في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وهزيمة وتسجيل 6 أهداف وتلقي 4.

بينما جاء فريق أنجيه في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد صفر من النقاط وتسجيل هدف واحد وتلقي 7.

وأعلن نيس الفرنسي، بشكل رسمي، ضم محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي الخميس الماضي.

وأصدر نيس الفرنسي بيان رسمي قال فيه:"وقع نجم منتخب مصر الأول، على عقود انتقاله لصفوف نيس الفرنسي لمدة 4 مواسم متتالية أي حتى صيف 2028 المقبل".

ولم يذكر نيس أي تفاصيل مالية خلال البيان الرسمي، الذي أصدره بشأن ضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي ومنتخب مصر.



وجاء تشكيل نيس على كالتالي:



حراسة المرمى: مارسين بولكا.

خط الدفاع: دانتي بونفيم - أنطوان ميندي - مويس بومبيتو.

خط الوسط: جوناثان كلاوس - هشام بوداوي - بابلو روزاريو - تانجي ندومبيلي - ملفين بارد.

خط الهجوم: إيفان جويساند - محمد علي شو.