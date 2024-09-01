ضبط كوافيرة وضعت مادة مجهولة على شعر سيدة وأصابتها بتشوهات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 05:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الإخبارية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر سيدة من آخرى (مصففة شعر) لقيامها بوضع مواد تجميل أدت لإصابتها بتشوهات برأسها.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة القنطرة بمديرية أمن الإسماعيلية من ("الشاكية " سيدة – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (إحدى السيدات "مصففة شعر" – مقيمة بذات الدائرة) بذات المضمون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.