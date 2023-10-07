نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم عمر: أحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية استهداف الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أدان المرشح الرئاسي، حازم عمر، الاعتداءات الصهيونية على المدنيين العزل في قطاع غزة واستخدام الجيش الصهيوني وسائل القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني.

وقف الاعتداءات في قطاع غزة

ودعا المرشح الرئاسي الجانب الصهيوني إلى ضرورة الوقف الفوري لتلك الاعتداءات والتحلي بضبط النفس وعدم التصعيد، مُحذرًا الجانب الاسرائيلي من تبعات تصاعد حدة العنف الذي اندلع جراء الممارسات الاستفزازية المتكررة التي دأب الجانب الصهيوني اللجوء إليها، والتي تؤدي إلي تقويض كافة الجهود المبذولة في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني وتلقى بتبعاتها على مسار عملية السلام.

استهداف الصحفيين

كما حمل حازم عمر، الجانب الصهيوني مسئولية استهداف المراسلين الصحفيين بالرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال في تكرار ممنهج أصبح السكوت عنه من المجتمع الدولي أمرا غير مقبولا.

جهود عملية السلام



وحث المرشح الرئاسي الجانب الصهيوني على تغليب صوت العقل وضرورة التهدئة والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني من أجل استئناف جهود عملية السلام.