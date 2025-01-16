ميرسك وهاباج لويد لا تتوقعان استئنافا فوريا لمسارات الشحن في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 06:15 مساءً - سكاي نيوز _ قالت شركتا الشحن البحري العالميتان ميرسك وهاباج لويد اليوم الخميس، إنهما لا تتوقعان استئنافا فوريا لمسارات الشحن في البحر الأحمر بعد إعلان وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وقالت الشركتان إنهما ستراقبان عن كثب الوضع في الشرق الأوسط وستعودان إلى البحر الأحمر بمجرد أن يصبح ذلك آمنا.

وقال متحدث باسم هاباج لويد لوكالة “جرى التوصل إلى الاتفاق للتو. وسنقوم بتحليل أحدث التطورات وتأثيرها على الوضع الأمني ​​في البحر الأحمر عن كثب”.

وذكر متحدث باسم شركة ميرسك أنه “ما زال من المبكر جدا التكهن بالتوقيت”.

وكانت شركة هاباج لويد قد أشارت في يونيو إلى أن وقف إطلاق النار لن يعني استئناف المرور عبر قناة السويس على الفور، إذ لا يزال من الممكن أن تتعرض حركة الملاحة لهجمات من الحوثيين في اليمن.

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وقال متحدث باسم الشركة في ذلك الوقت إن إعادة ترتيب الجدول الزمني سيستغرق ما بين أربعة إلى ستة أسابيع.

ودفعت الاضطرابات في الشرق الأوسط شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها نحو طرق أطول وتضطر سفن الحاويات في كثير من الأحيان إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي لأفريقيا مما أدى لارتفاع أسعار الشحن واضطراب حركة الشحن البحري العالمي.