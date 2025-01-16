مال وأعمال

مدبولي: خفض مدة الإفراج الجمركي إلى أقل من يومين قريبا

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  • مدبولي: خفض مدة الإفراج الجمركي إلى أقل من يومين قريبا 2/9
  • مدبولي: خفض مدة الإفراج الجمركي إلى أقل من يومين قريبا 3/9
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  • مدبولي: خفض مدة الإفراج الجمركي إلى أقل من يومين قريبا 5/9
  • مدبولي: خفض مدة الإفراج الجمركي إلى أقل من يومين قريبا 6/9
  • مدبولي: خفض مدة الإفراج الجمركي إلى أقل من يومين قريبا 7/9
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: خفض مدة الإفراج الجمركي إلى أقل من يومين قريبا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 08:10 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل بجدية على تقليص المدة الزمنية للإفراج الجمركي، لتصبح في حدود يومين فقط كحد أقصى، مع استهداف خفضها إلى أقل من ذلك خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هذه الجهود تتم بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يشمل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والنقل، إلى جانب هيئة الموانئ والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الهدف سيتم تحقيقه خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة، مما سيسهم في تحسين حركة التجارة ودعم النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسهيل حركة الواردات والصادرات.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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