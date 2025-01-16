مال وأعمال

رئيس الوزراء: استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم

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  • رئيس الوزراء: استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم 1/9
  • رئيس الوزراء: استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم 2/9
  • رئيس الوزراء: استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم 3/9
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  • رئيس الوزراء: استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم 5/9
  • رئيس الوزراء: استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم 6/9
  • رئيس الوزراء: استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم 7/9
  • رئيس الوزراء: استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم 8/9
  • رئيس الوزراء: استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 08:10 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 23.4% خلال شهر ديسمبر، مقارنة بـ25% في شهر نوفمبر الماضي، مما يعكس استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم.

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وأوضح مدبولي، خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن معدل التضخم الشهري في ديسمبر استقر عند صفر بالمئة، مما يشير إلى عدم تسجيل أي زيادات في الأسعار خلال الشهر.

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وأعرب عن تفاؤله بمواصلة هذا الاتجاه الإيجابي خلال الأشهر المقبلة، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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