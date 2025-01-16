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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 08:10 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 23.4% خلال شهر ديسمبر، مقارنة بـ25% في شهر نوفمبر الماضي، مما يعكس استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم.
وأوضح مدبولي، خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن معدل التضخم الشهري في ديسمبر استقر عند صفر بالمئة، مما يشير إلى عدم تسجيل أي زيادات في الأسعار خلال الشهر.
وأعرب عن تفاؤله بمواصلة هذا الاتجاه الإيجابي خلال الأشهر المقبلة، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
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