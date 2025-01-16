مال وأعمال

مدبولي: التصدير محور رئيسي لجذب استثمارات شركات السيارات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: التصدير محور رئيسي لجذب استثمارات شركات السيارات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 08:10 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة لتحقيق طفرة صناعية في هذا المجال، بما في ذلك العمالة الماهرة والبنية التحتية القوية.

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وأشار مدبولي، خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن هناك دولًا في المنطقة، مثل المغرب، حققت نجاحات كبيرة في صناعة السيارات، وأن مصر تسعى لتحقيق نتائج مماثلة.

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وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحوافز والتشريعات الداعمة كانت العامل الأساسي الذي ينقص القطاع للتوسع وزيادة الإنتاجية.

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وأوضح أن الحكومة عملت على توفير هذه الحوافز من خلال قانون حوافز صناعة السيارات والمجلس الأعلى للسيارات برئاسة رئيس الوزراء، وهو ما شجع الشركات العالمية على الاستثمار.

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ولفت إلى أن الشركات ترى أن السوق المحلي وحده غير كافٍ، ولذلك ترتكز استراتيجياتها على التصدير بجانب تلبية احتياجات السوق الداخلي.

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وأكد مدبولي أن الحكومة تدعم هذه الصناعة الاستراتيجية بكل السبل الممكنة، بما في ذلك التسهيلات التشريعية، الحوافز التصديرية، والرخصة الذهبية، لتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة، ما يسهم في تعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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