- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: بدء تنفيذ مبادرة الصناعة بمخصصات 30 مليار جنيه… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 06:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة ستبدأ تنفيذ مبادرة الصناعة التي تستهدف تمويل خطوط الإنتاج والمعدات اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على الشروط والمحددات الخاصة بها.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن المبادرة تستهدف تخصيص 30 مليار جنيه على مدار الأعوام المقبلة لتمويل التوسع الصناعي في خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن الشركات التي تقدمت بالفعل للاستفادة من المبادرة ستبدأ في تلقي التمويل اللازم قريبًا.
وكانت قد أعلنت الحكومة أواخر الشهر الماضي بدء المرحلة الأولى من مبادرة الصناعة والتي تستهدف دعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. تتضمن المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لتمكين الشركات من شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف رفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: بدء تنفيذ مبادرة الصناعة بمخصصات 30 مليار جنيه… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.