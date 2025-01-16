مال وأعمال

مدبولي: بدء تنفيذ مبادرة الصناعة بمخصصات 30 مليار جنيه…

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  • مدبولي: بدء تنفيذ مبادرة الصناعة بمخصصات 30 مليار جنيه… 5/10
  • مدبولي: بدء تنفيذ مبادرة الصناعة بمخصصات 30 مليار جنيه… 6/10
  • مدبولي: بدء تنفيذ مبادرة الصناعة بمخصصات 30 مليار جنيه… 7/10
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: بدء تنفيذ مبادرة الصناعة بمخصصات 30 مليار جنيه… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 06:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة ستبدأ تنفيذ مبادرة الصناعة التي تستهدف تمويل خطوط الإنتاج والمعدات اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على الشروط والمحددات الخاصة بها.

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وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن المبادرة تستهدف تخصيص 30 مليار جنيه على مدار الأعوام المقبلة لتمويل التوسع الصناعي في خطوط الإنتاج.

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وأشار إلى أن الشركات التي تقدمت بالفعل للاستفادة من المبادرة ستبدأ في تلقي التمويل اللازم قريبًا.

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وكانت قد أعلنت الحكومة أواخر الشهر الماضي بدء المرحلة الأولى من مبادرة الصناعة والتي تستهدف دعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. تتضمن المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لتمكين الشركات من شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف رفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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