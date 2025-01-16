نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: متابعة الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية قبل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 04:21 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، على استمرار المتابعة الفعالة للأسواق؛ لضمان استقرارها بصورة دائمة، ولضمان توافر مختلف أنواع السلع الأساسية بها، قبل حلول شهر رمضان.

وشدد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على الدعم الكامل لجميع المبادرات والمعارض التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع للمواطنين في جميع مناطق الجمهورية وبأسعار ملائمة، فضلا عن التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين.

من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى مواصلة الحكومة جهود تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة الاقتصاد المصري، ولا سيما في قطاعات: الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت في هذا الصدد، إلى أن مشاركته أمس في الاحتفالية التي أقامتها شركة “أوتو موبيليتي” بمناسبة افتتاح مصنع تجميع سيارات “جيلي” بمدينة السادس من أكتوبر، تأتي في إطار توجه الدولة لوضع قطاع الصناعة على أجندة الأولويات، وخاصة صناعة السيارات التي تُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

أسعار السلعسيارات جيليشركة أوتو موبيليتيمجلس الوزراءمصطفى مدبولي