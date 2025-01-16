نعرض لكم الان تفاصيل خبر يو بي إس: رسوم ترامب الجمركية تهدد الأسواق الناشئة بمزيد من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 04:21 مساءً - العربية _ حذرت مجموعة “UBS” في تقرير حديث من أن الأسواق الناشئة قد تتعرض لمزيد من الخسائر في الأسهم والعملات، حيث لم تأخذ موجة البيع الأخيرة بعين الاعتبار بالكامل المخاطر الناتجة عن الرسوم الجمركية المحتملة التي يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفرضها على الواردات.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض التضخم قد يعزز تنافسية اليوان الصيني، مما يمنح الصادرات الصينية ميزة إضافية على حساب الإنتاج في الأسواق الناشئة الأخرى.

لكن في المقابل، قد تؤدي هذه الرسوم إلى تباطؤ واردات الصين، بسبب الضغوط المالية وضعف الربحية التي ستؤثر سلبًا على الدول المصدّرة للسلع الأساسية إلى السوق الصينية.

وأضاف التقرير أن دولًا مثل المكسيك، فيتنام، كوريا الجنوبية، وتايلاند تواجه مخاطر مباشرة نظرًا لفوائضها التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة، ما يجعلها أهدافًا محتملة للرسوم الجمركية الجديدة.

الأسواق الناشئةالرسوم الجمركيةدونالد ترامب