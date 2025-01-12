مال وأعمال

مجموعة كينجدم العالمية تدرس إنشاء مصنع لصناعة الكتان في مصر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة كينجدم العالمية تدرس إنشاء مصنع لصناعة الكتان في مصر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يناير 2025 02:10 مساءً - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع ممثلي شركة “كينجدم للكتان”إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الكتان، برئاسة رين ويمينج، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة لإنشاء مصنع لصناعة الكتان في مصر.

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وقال الوزير إن اللقاء استعرض مشروع الشركة لإنشاء مصنع لصناعة الكتان في مصر، لتلبية احتياجات الأسواق الأوروبية والآسيوية، مشيرا إلى دعم الحكومة الكامل لشركة “كينجدم للكتان ” للاستثمار والتوسع بالسوق المصري، وتقديرها لجهود الشركة لتعزيز صناعة الكتان في مصر.

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وأشار «الخطيب» إلى أهمية الشراكات الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن دراسة الشركة للاستثمار في السوق المصري يمثل خطوة هامة نحو إعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في مجال صناعة الكتان على مستوى العالم.

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ومن جانبه أكد رين ويمينج، رئيس مجلس إدارة شركة “كينجدم للكتان”، أهمية مصر الاستراتيجية في سوق الكتان العالمي، مشيرا إلى أن المزايا التنافسية والتاريخ الطويل لمصر في إنتاج الكتان يجعلها وجهة مثالية لاستثمارات وتوسعات الشركة.

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ووجه ويمينج الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مقر الشركة الرئيسي في الصين لتعزيز التعاون في مجال صناعة الكتان.

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حضر الاجتماع حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وتانغ تيانهينغ، المدير المالي لمجموعة “كينجدم للكتان”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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