نعرض لكم الان تفاصيل خبر تداول 150 ألف طن بضائع و4095 حاوية بميناء الإسكندرية خلال 24… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يناير 2025 04:17 مساءً - يارا الجنايني _ انتظمت حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة الماضية، حيث شهد الميناء نشاطًا تمثل في شحن وتفريغ 31 سفينة متنوعة، شملت 15 سفينة بضائع عامة، و11 سفينة صب جاف، و3 سفن حاويات، وسفينتين صب سائل.

وتم خلال هذه الفترة تداول إجمالي 4095 حاوية مكافئة، منها 2150 حاوية واردة و1945 حاوية صادرة، ما يعكس تقاربًا بنسبة 47.5% بين أعداد الحاويات الواردة والصادرة.

وفيما يخص حركة البضائع، بلغت الكميات المتداولة بمينائي الإسكندرية والدخيلة حوالي 150 ألف طن من السلع المختلفة، بما في ذلك البضائع الاستراتيجية، إضافة إلى بضائع محوّاة وأخرى ترانزيت.

وأكد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، إلى جانب تطبيق المعايير البيئية القياسية لضمان خلو العمليات المينائية من أي ملوثات.

الهيئة العامة لميناء الإسكندريةميناء الإسكندرية