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نعرض لكم الان تفاصيل خبر متحدث مجلس الوزراء: نستهدف زيادة أعداد السائحين إلى 30… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يناير 2025 11:11 صباحاً - أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، اليوم السبت، أن الحكومة تستهدف زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا خلال السنوات المقبلة.
وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج صالة التحرير المذاع على قناة (صدى البلد) إنه تم “الانتهاء من كافة الأعمال داخل المتحف المصري الكبير باستثناء بعض اللمسات البسيطة في متحف مراكب الشمس وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة ليكون كل شئ اكتمل داخل المتحف”.
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