نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد شكري: تأخر الإفراج الجمركي يرفع أسعار المنتجات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يناير 2025 01:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال محمد شكري عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية ـ ميفاد، إن الفترة الزمنية اللازمة للإفراج الجمركي في الدول المتقدمة تصل إلى 12 ساعة، بينما تصل هذه المدة في مصر إلى نحو 6 أيام كإفراج نهائي، مرجعًا ذلك إلى الإجراءات الأمنية والمالية المطبقة في الجمارك، إلى جانب إجراءات سلامة الغذاء.

وأضاف شكري، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن هناك خللًا في منظومة المخاطر في مصر، حيث يتم الإفراج عن بعض الخامات دون تحليل، بينما تحتاج خامات أخرى إلى تحليل دقيق، موضحًا أن هناك مناطق آمنة وأخرى تُصنف ضمن المناطق ذات المخاطر العالية، كما أن بعض الدول لديها أنظمة سلامة متقدمة، ما يجعل استيراد البضائع منها أكثر كفاءة وسرعة، مقارنة بالدول التي تفتقر إلى هذه الأنظمة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية، إلى أن البضائع المستوردة من دول مثل ألمانيا يجب أن يتم الإفراج عنها بشكل أسرع مقارنة بدول أخرى مثل الهند، حيث إن الاستيراد من الدول المتقدمة قد لا يستغرق سوى 12 ساعة.

وأكد شكري، على أن تأخير الإفراج الجمركي للبضائع في الموانئ يؤثر بشكل سلبي على أداء الشركات والمصانع، ويؤدي إلى هدر كبير للسلع وزيادة التكاليف بسبب الغرامات والأرضيات، ما ينعكس في نهاية المطاف على ارتفاع أسعار المنتجات.

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وأوضح أن التحديات الرئيسية التي تواجه المنظومة الجمركية تتضمن عدم تطبيق منظومة المخاطر بشكل فعال، إذ يتم تحليل كميات كبيرة من السلع دون الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن ارتفاع مصاريف الموانئ والغرامات المترتبة على التأخير يشكلان عائقًا كبيرًا أمام الشركات.

الاعتماد على التكنولوجيا وإشراك القطاع الخاص ضرورة للتحديث

وبيّن شكري، أن القوانين والإجراءات الجمركية الحالية واضحة، لكن التكاليف المرتفعة تمثل تحديًا كبيرًا، مشيدًا باستخدام التكنولوجيا في إدارة العمليات الجمركية بمصر، لكنه دعا إلى تطوير النظام التكنولوجي ليواكب الأنظمة المستخدمة في الدول المتقدمة.

نظام النافذة الواحدة يحتاج إعادة تقييم لتحقيق كفاءة أفضل

وانتقد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية، نظام النافذة الواحدة المعمول به حاليًا، مطالبًا بإعادة النظر فيه، ومشيدًا بأهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة العمليات الجمركية للاستفادة من خبراته، كما هو الحال في عدد من الدول الأوروبية.

وأبدى شكري تحفظه على إنشاء مراكز لوجستية للإفراج الجمركي، مؤكدًا أن النظام الموحد أكثر كفاءة، كما يجب الاقتداء بتجربة الاتحاد الأوروبي في تطوير المنظومة الجمركية بمصر، لأنه أقوى شريك تجاري.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية، على أهمية تسريع أداء منظومة المخاطر ومحاسبة المخطئين دون تحميل باقي المستوردين تبعات الأخطاء الفردية، كما يحدث في بعض الحالات بمصر.

واختتم حديثه بالإشارة إلى وجود تقدم ملحوظ في تطوير المنظومة الجمركية خلال السنوات الثلاث الماضية، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من التحسينات في المستقبل.