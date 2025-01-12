نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد البهي: الميكنة ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يناير 2025 01:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال الدكتور محمد البهي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة لانا لمستحضرات التجميل، إن أبرز التحديات التي تواجه الشركات أثناء الإفراج الجمركي تتمثل في عدم توحيد الآليات المستخدمة بين الجهات المعنية.

وأوضح البهي، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن بعض الجهات تنهي إجراءاتها في غضون 48 ساعة، بينما تستغرق جهات الرقابة والتحليل وقتًا أطول، وقد تعتمد على التعامل الورقي، ما يتسبب في إرباك المستوردين سواء كانوا صناعيين أو تجارًا، مطالبًا بضرورة ربط جميع الجهات المعنية بنظام موحد لتخفيف الأعباء عن المستوردين.

أضاف البهي، أن ميكنة المنظومة الجمركية ستساهم في تحسين مستوى تنافسية مصر عالميًّا، مشيرًا إلى أن نظام الفحص الحالي للبضائع الواردة يعتبر جيدًا، لكن تعطيل استلام البضائع نتيجة تأخر الإجراءات يؤدي إلى تكبد الشركات والمصانع خسائر كبيرة.

وتابع رئيس شركة لانا لمستحضرات التجميل، أن غرامات التأخير والرسوم المفروضة على الحاويات مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أن تلك الغرامات تُدفع بالدولار لصالح شركات الشحن البحري، بينما الأرضيات تدار من القطاع الخاص وليس للجمارك دخل فيها.

مطالب بتوحيد آليات العمل بين الجهات المعنية لتسريع الإفراج

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وأكد محمد البهي أن الجمارك يجب أن تُعتبر بوابات عبور للبضائع، مع ضرورة الإفراج السريع عن المنتجات الخاصة بالشركات التي تتمتع بسجل موثوق، مثل القائمة البيضاء المطبقة في بعض الدول، حيث يتم فحص المنتجات وتحليلها داخل وحدات الإنتاج لتجنب تعطيل الإنتاج أو إهدار السلع، خاصة الغذائية أو الخامات الدوائية التي قد تتعرض للتلف.

وأوضح رئيس شركة لانا لمستحضرات التجميل، أن الإفراج الجمركي اللحظي يجب أن يكون الهدف الرئيسي، لأن التأخير يؤثر سلبًا على دوران عجلة الإنتاج، منتقدًا نظام النافذة الواحدة الحالي، ودعا إلى ضرورة ميكنة الجهات المرتبطة بالإفراج الجمركي وربطها تكنولوجيًّا، مع توفير أكواد جمركية ومعلومات واضحة عن السلع أو الخامات المستوردة.

ونوّه إلى أنه يجب الاقتداء بتجارب دولتي الإمارات والمغرب في تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن المنظومة الحالية أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق.

وأكد البهي، أنه لا توجد مشكلات في وضوح الإجراءات الجمركية ذاتها، لكن الجمارك تعتمد على جهات أخرى للإفراج عن المنتجات، ما يتسبب في التأخير.

وشدد رئيس شركة لانا لمستحضرات التجميل، على أهمية منح الموظفين المختصين في الجمارك والضرائب صلاحيات محددة لتسهيل احتياجات المواطنين، مع الاعتماد على نظام الثواب والعقاب كأساس للترقية، بما يضمن تحسين الأداء ورفع كفاءة المنظومة الجمركية.