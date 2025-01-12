اليوم.. انطلاق منافسات بطولة الاتحاد الآسيوي والدولي للتنس تحت 14 سنة

بعد اكتمال وصول جميع المنتخبات واللاعبين

تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة الاتحاد الاسيوي والدولي للتنس تحت 14 سنة ولتصفيات الاقليمية لغرب ووسط اسيا والتي ينظمها الاتحاد العماني للتنس خلال الفترة من 13 الى 23 من الشهر الحالي بمشاركة 13 دولة اسيوية، وتقام منافساتها على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

واكتمل يوم امس الأول وصول جميع المنتخبات المشاركة في منافسات هذه البطولة واللاعبين والذين يبحثون عن نقاط التصنيف الدولية لهم بما فيهم لاعبو المنتخبات الوطنية المشاركون في منافسات هذه البطولة، والتي ستقام على مدار عشرة ايام خمسة ايام منها للبطولة الاولى ومثلها للبطولة الثانية.

واجرى جميع اللاعبين المشاركين فور وصولهم تدريبات على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وتم اجراء قرعة البطولة والتي اشرف عليها الحكم العام للبطولة البحريني احمد الحواج وبحضور امير بورغي مدير تطوير غرب ووسط اسيا ومندوب الاتحاد الدولي للتنس.

واعلنت ثلاثة عشر اتحادا اسيويا مشاركتها في هذه البطولة والتصفيات وتمثل دول سلطنة عمان المستضيف ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية السعودية ودول الكويت وقطر والامارات واليمن جمهورية العراق وسوريا والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية لبنان وقيرغستان وطاجيكستان.

وبلغ عدد المشاركين من فئة الاولاد 26 لاعبا فيما بلغ عدد اللاعبات المشاركات في المنافستين عدد 19 لاعبة.

ويسعى لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني الى حصد العديد من نقاط التصنيف الدولية وكذلك المنافسة على المراكز الاولى في هذه المشاركة حيث اكمل المنتخب جاهزيته بعد برنامج اعدادي جيد خاضه الجميع تحت اشراف الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال الايام الماضية.

وقال مدرب المنتخب الوطني سيرجا بان المنتخب جاهز لخوض غمار منافسات البطولة بعد برنامج تدريبي شارك فيها اللاعبون المختارون لهذه المشاركن ونسعى معهم الى تحقيق نتائج الفوز والحصول على نقاط التصنيف الدولية والتي سوف تخدمهم بشكل كبير في مسيرتهم في المشاركات الخارجية القادمة.