مجازر فـي تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة واغتيالات واقتحامات بالضفة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، حيث ارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ٢٤ ساعة ضد العائلات في القطاع غزة وصل منها المشافي ـ حتى إعداد الخبر ـ ٤٨ شهيدا و ٧٥ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٨٥٤ شهيدا و ١٠٩١٣٩ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

وارتقى أربعة شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة سحويل في محيط شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستشهد فلسطيني في قصف قرب مسجد الخالدي شمال غرب غزة ما يرفع عدد شهداء المدينة خلال اربع وعشرين ساعة إلى ١٢ شهيدا.

وقصفت المدفعية حي النزلة والصفطاوي شمالي قطاع غزة. وارتقى شهيدان ومصابون في استهداف منزل لعائلة عبيد في محيط أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد اربعة وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عبد الهادي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ووقعت عدة اصابات في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واصيب ٤٠ جراء إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسَيَّرَة كواد كابتر عدة قنابل صوب مدرسة تووي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان فلسطيني استشهد بنيران مسيرة إسرائيلية قرب مفرق أبو العجين شرق دير البلح وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح والشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى شهيدان طفلان في قصف اسرائيلي على بلدة الشوكة شرق رفح.

وفي خان يونس ارتقت شهيدة وعدد من المصابين بقصف استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس.

وفي الضفة استشهد شاب في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة طمون جنوب طوباس، فجر أمس، في وقت اغتالت قوة إسرائيلية الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة أمام منزله في واد الباذان قضاء نابلس في الضفة الغربية .

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت إصابة في حالة حرجة جدا من مكان القصف إلى المستشفى، فيما أكدت مصادر محلية من البلدة استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات جراء القصف. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، بعد منتصف الليلة قبل الماضية ، وانتشرت في عدة أحياء منها، وشرعت بمداهمة العديد من منازل الفلسطينيين في البلدة، وسط تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيرة في عموم أجواء محافظة طوباس.

ويتزامن اقتحام بلدة طمون مع استمرار اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس حيث تنتشر قوات المشاة والقناصة في أرجاء المخيم، فيما تعمل آليات الاحتلال على تجريف وتدمير كبير في البنية التحتية داخل المخيم، وفي الشارع الرئيس المؤدي إليه.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوة إسرائيلية ومقاومين فلسطينيين في مخيم الفارعة، وحلقت طائرات مسيرة تابعة للاحتلال بشكل مكثف في الأجواء، وعلى ارتفاع منخفض، بالإضافة إلى تحليق الطائرات المروحية.