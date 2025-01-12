باكستان: مقتل 19 مسلحا فـي اشتباكات منفصلة مع الأمن

إسلام آباد ـ العُمانية: قُتل 19 مسلحًا في ثلاثة اشتباكات منفصلة مع قوات الأمن الباكستانية في إقليم «خيبر بختونخوا» شمال غرب باكستان.
ونقل راديو باكستان عن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني أن القوات الباكستانية شنَّت عمليتين أمنيتين في منطقتي «ماتاني» و«بايزاي»، فيما جرى اشتباك مسلح بين الجانبين أسفر عن تصفية 16 مسلحًا.
وفي واقعة منفصلة في منطقة «الكرك»، اشتبكت القوات الباكستانية مع مجموعة من المسلحين مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم.
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