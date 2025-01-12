ترامب لا يستبعد القوة العسكرية ضد جرينلاند وقناة بنما ويطرح ضم كندا

واشنطن ـ وكالات: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية لتحقيق السيطرة الأميركية على جزيرة جرينلاند وقناة بنما.

واقترح تغيير اسم «خليج المكسيك» إلى «خليج أميركا» وأثار مرة أخرى فكرة انضمام كندا إلى الولايات المتحدة باعتبارها الدولة رقم 51 فيها.

أثارت تصريحات الرئيس القادم، رغم أنها بعيدة الاحتمال، ضجة وأثارت توترات دبلوماسية بين الإدارة القادمة وحلفاء واشنطن.

وقال ترامب للصحفيين الذين حضروا مؤتمرًا صحفيًّا في منزله في فلوريدا قبل أسبوعين «منذ فزنا بالانتخابات، تغير تصور العالم بأسره. اتصل بي أشخاص من دول أخرى وقالوا: شكرًا لك، شكرًا لك».

وفي المؤتمر الصحفي، سُئل ترامب عما إذا كان بوسعه أن يعد العالم بأنه لن يستخدم القوة العسكرية أو العقوبات الاقتصادية أبدًا للسيطرة على جرينلاند أو قناة بنما. فأجاب: «لا أستطيع الالتزام بذلك، لكن يمكنني أن أقول إننا بحاجة إليهم من أجل الأمن الاقتصادي».

من جانب آخر حضَّ الرئيس الأميركي المنتخب أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) على زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى خمسة في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية قال ترامب إن الجميع يمكنهم تحمل الكلفة، لكن يجب أن تكون النسبة خمسة في المائة وليس اثنين في المائة.

وفي 2023 وضعت دول الحلف البالغ عددها 32 دولة حدًّا أدنى للإنفاق الدفاعي تبلغ نسبته 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا الناتو لتعزيز أمنه وزيادة الإنفاق.