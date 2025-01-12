غدا .. انطلاق منافسات الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

تنطلق غدا الثلاثاء منافسات الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025م، حيث تأهلت إلى هذا الدور 4 أندية وهي نادي عمان ومسقط والسيب واهلي سداب في المقابل هبط ناديي الشباب وصلالة إلى مصاف أندية الدرجة الثانية في الموسم القادم 2025/‏2026 وضمن ناديي نزوى ومجيس في دوري الدرجة الأولى وسوف تعلن لجنة المسابقات اليوم الاثنين جدول مباريات الدور الثاني. واشتمل نظام الدوري هذا الموسم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى لعبت خلالها الأندية الثمانية المشاركة في دوري الدرجة الأولى وهي: نادي عمان ومسقط والسيب وأهلي سداب ونزوى ومجيس والشباب وصلالة دوري من دور واحد «تجميع نقاط»، وصاحبا المركزين السابع والثامن هبطا إلى دوري الدرجة الثانية، وفي المرحلة الثانية للدوري التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، ستلعب الأندية الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع في الدور الأول، دوري من دورين للذهاب والإياب «تجميع نقاط». وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من الدوري، سيخوض صاحب المركز الأول مباراة واحدة مع صاحب المركز الرابع، بينما سيلعب صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث، والفائزان من هاتين المباراتين سيلعبان على المباراة النهائية، بينما سيخوض الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

نتائج الدور الأول

جاءت نتائج مباريات الدور الأول من الدوري بواقعية مع تفوق كبير لنادي عمان الذي صال وجال وحصد العلامة الكاملة من النقاط بـ 14 نقطة بتحقيقه الفوز في جميع مبارياته التي خاضها، وجاءت نتائج المباريات في هذا الدور على النحو الآتي: فاز الشباب على صلالة 26 – 23، وتفوق نادي عمان على مجيس 35 – 20، وتغلب نادي عمان على صلالة 34 – 15، كما تغلب مسقط على نزوى 27 – 19، وفاز السيب على أهلي سداب 29 – 22، وتغلب نادي عمان على مسقط 27 – 24، بينما خسر الشباب من السيب 22 – 28، ونجح أهلي سداب في الفوز على نزوى 34 – 28، وفاز مسقط على صلالة 36 – 20، وتفوق السيب على مجيس 30 – 18، وتغلب أهلي سداب على الشباب 29 – 25، وحقق نادي عمان فوزا كبيرا على نزوى 35 – 18،واكتسح السيب منافسه صلالة 43 – 17، وفاز مسقط على أهلي سداب 23 – 18، وتغلب نزوى على مجيس 24 – 22، وحقق نادي عمان الفوز على الشباب 36 – 22، كما تفوق نادي عمان على السيب 30 – 28، وتخطى أهلي سداب منافسه صلالة 38 – 23، كما فاز السيب على نزوى 31 – 27، وخطف مجيس فوزا صعبا أمام الشباب 26 – 24، وتلقى صلالة هزيمة كبيرة أمام نزوى 13 – 35، وتفوق مجيس على صلالة 33 – 21، وفي مواجهة أخرى اعتبر مسقط فائزا على الشباب بنتيجة 10 – صفر بسبب انسحاب الأخير من المباراة، وتعادل الشباب ونزوى 30 – 30، وتفوق مسقط على السيب 31 – 28، كما خرج نادي عمان بفوز كبير أمام أهلي سداب 30 – 17، وحقق أهلي سداب الفوز على مجيس 29 – 19.

دوري الدرجة الثانية

من جانب آخر تأهلت أندية النصر وصحم والسويق وصحار إلى الدور الثاني والنهائي لدوري عام السلطنة للدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025م، حيث ستنطلق مباريات هذا الدور يوم السادس عشر من الشهر الجاري باقامة مباراتين الاولى تجمع النصر مع السويق في الساعة الثالثة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي عمان، ويلتقي في المباراة الثانية صحار مع صحم في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرياضة بالمجمع الرياضي بصحار.