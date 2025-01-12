نادي الأصايل ينظم مهرجانا لعرضة الخيل وسباق التحدي

جعلان بني بو علي ـ من جمعة الساعدي :

تصوير ـ سعيد الراشدي :



نظّم نادي الأصايل للفروسية بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية مهرجانا لعرضة الخيل وسباق التحدي والإثارة على أرضية ميدان الأصايل للفروسية بمنطقة سيح السندة تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن حميد بن محمد الغابشي والي جعلان بني بو علي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي وشيوخ وأعيان ورشداء الولاية ورؤساء المصالح الحكومية بالولاية ورؤساء أندية الفروسية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية المشاركة في المهرجان، وجمع من محبي رياضة الخيل من الولاية وخارجها، حيث تنوعت فقرات برنامج هذه المناسبة وتعددت الفعاليات والمناشط في المهرجان حيث بدات فرق الفنون الشعبية بتقديم الأهازيج المعبره عن حبها للوطن والسلطان بعدها تم تقديم استعراض في مهارات ركوب الخيل وهمبل الخيل واستعراض التحوريب ومهارات الفروسية، ثم إلقاء القصائد الشعرية المعيرة عن هذه المناسبة ألقاها مجموعة من الشعراء المميزين بالولاية، بعدها انطلقت أشواط الإثارة والتحدي بثلاثة أشواط تميزت بالندية والاثاره والتحدي والتنافس القوي بين الفرسان المشاركين حيث كان الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة وفاز بالمركز الأول الحصان دريم لمالكه حسين بن بدر السنيدي ومدربه أحمد بن حسين السنيدي والفارس بدر بن حسين السنيدي، فيما جاء في المركز الثاني الحصان العبيه لمالكه علي بن يوسف الماردي ومدربه أحمد بن حسين السنيدي والفارس عبدالله بن حسين السنيدي، وحل في المركز الثالث الحصان جوهرة المعالي لمالكه ومدربه خميس بن سعيد الصائغ والفارس سعيد بن هادي الصائغ، فيما كان الشوط الثاني مخصصا للخيول المهجنة ونال المركز الأول الحصان شواهد لمالكه ومدربه علي بن ثابت العلوي والفارس سعيد بن مصطفى العلوي، وجاء في المركز الثاني الحصان عز لمالكه خميس بن عامر المقاحمي ومدربه زاهر بن سعيد العلوي والفارس ثابت بن علي العلوي، فيما ذهب المركز الثالث للحصان دهام لمالكه ومدربه زايد بن سلطان السنيدي والفارس سلطان بن زايد السنيدي. وكان الشوط الثالث مخصصا للخيول المهجنة الأصيلة (الثربرد) جاء في المركز الاول سبلت لمالكه ومدربه والفارس خميس بن فايل العريمي، وجاء في المركز الثاني بن مالك لمالكه نوح بن حمود الكاسبي ومدربه محمد بن حميد الكاسبي والفارس صالح الجعفري، اما المركز الثالث فكان من نصيب الحصان دستلي لمالكه ومدربه خالد بن سالم العريمي وفارسه سالم بن خالد العريمي. وفي الختام قام راعي الحفل بتكريم الداعمين والمشاركين والمنظمين والاعلاميين والفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقات.