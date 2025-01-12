الخميس .. سحب قرعة بطولة النخبة لكرة القدم بنادي قريات

تسحب يوم الخميس القادم قرعة بطولة النخبة لكرة القدم بنادي قريات وذلك في الساعة السابعة والنصف مساء بمقر النادي، حيث يشارك في البطولة 7 فرق وهي اتحاد دغمر ودغمر وحي الظاهر والمعالي واتحاد حيل الغاف والمزارع وضباب.
وتأتي هذه البطولة في إطار الاهتمام مجلس إدارة النادي في تطوير المستوى الفني للفرق استعدادا للموسم الرياضي الجديد للفرق الأهلية التابعة للنادي والذي يشتمل على عدة بطولات وهي الدرجة الأولى والثانية وكأس النادي وشجع فريقك.
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