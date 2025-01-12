نعرض لكم الان تفاصيل خبر فاضل مرزوق: ارتفاع التكاليف عقبة أمام الشركات ومطالب بدمج… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يناير 2025 01:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ورئيس مجلس إدارة شركة جيزة للصباغة والملابس الجاهزة، إن التحديات التي تواجه الشركات أثناء الإفراج الجمركي تتمثل في طول الفترة الزمنية للإفراج عن البضائع.

وأوضح مرزوق، أن هذه الفترة تصل في مصر إلى 6 أيام، بينما في الدول المتقدمة لا تتجاوز 24 ساعة، كما أن تقصير الفترة الزمنية للإفراج الجمركي سيساهم في توفير أموال كثيرة للدولة.

أضاف مرزوق، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن ارتفاع أسعار الرسوم والغرامات، مثل غرامات الأرضيات، يمثل تحديًا كبيرًا للشركات، مشيدًا بقرار تشغيل الجمارك على مدار الأسبوع وطوال 24 ساعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للصباغة والملابس الجاهزة، أن هذا القرار ساعد في إنجاز الكثير من المهام المتعلقة بالجمارك، وسرّع عمليات الإفراج، كما خفض التكاليف على المستوردين وساهم في توفير العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة.

وأشار مرزوق، إلى أن الفترة الزمنية اللازمة للإفراج الجمركي ينبغي أن تصل إلى 24 ساعة فقط، لافتًا إلى أن الحصول على أصل شهادات الصادر الضرورية لإثبات عملية التصدير، يستغرق حاليًا ما يصل إلى شهرين، مقترحا تقليص هذه الفترة إلى أسبوع كحد أقصى.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للصباغة والملابس الجاهزة، أن الدولة المصرية بدأت تعتمد على التكنولوجيا في الفترة الأخيرة، مثل برامج التسجيل في مصلحة الجمارك، لكنه دعا إلى تطوير هذه البرامج لتحقيق المزيد من الإنجاز في المهام اليومية، منتقدًا بشدة نظام النافذة الواحدة، لأنه لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب.

وشدد مرزوق على أن تكاليف الإفراج الجمركي، بما في ذلك الرسوم والغرامات، مرتفعة وغير مبررة، داعيًا مجلس الوزراء إلى وضع آليات سريعة لخفضها، كما طالب بدمج جميع التكاليف والفواتير في فاتورة واحدة تشمل غرامات الجمارك، ورسوم الكارتة على الطرق، وغرامات الأرضيات، ومصاريف هيئة التنمية الصناعية اللازمة لإصدار التراخيص، والمصاريف المتعلقة بالدفاع المدني.

القطاع الخاص في إدارة الجمارك ضرورة للاستفادة من التكنولوجيا

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للصباغة والملابس الجاهزة، أن القطاع الخاص في إدارة العمليات الجمركية سيكون لها أثر إيجابي، مؤكدًا أن فكر القطاع الخاص يتميز بدمج التكنولوجيا مع الإدارة والتحديث المستمر.

ولفت مرزوق إلى أن الدول التي يمكن أن تُحتذى بها في عمليات الإفراج الجمركي هي سنغافورة وهونغ كونغ، مشيرًا إلى تفوقهما في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات.