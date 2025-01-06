وزير المالية: إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليار دولار في النصف…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يناير 2025 02:09 صباحاً - يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستهدف إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، في إطار سعي الحكومة لتعزيز مواردها المالية وتحسين العلاقات مع المستثمرين الدوليين.

وأوضح كجوك خلال حواره ببرنامج ” كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الحكومة تأمل في أن تشهد هذه الإصدارات تجاوبًا إيجابيًا من السوق العالمية، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية المتعلقة بأسعار الفائدة والعوائد.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعتزم تنفيذ إصدارات متنوعة تجذب مختلف أنواع المستثمرين، وأن هذه الإصدارات ستكون بحجم صغير نسبيًا لتتناسب مع احتياجات السوق، مع العمل على استهداف المستثمرين الذين يتطلعون إلى فرص استثمارية ذات عوائد متوسطة وطويلة الأجل.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعتزم العودة للسوق العالمية في النصف الثاني من العام المالي الحالي، وأن هذه الإصدارات تأتي في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.