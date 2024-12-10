صادرات الصين تتباطأ بشدة قبل رسوم ترامب الجمركية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:17 مساءً - العربية نت _ تباطأت صادرات الصين بشدة وتقلصت الواردات على خلاف المتوقع في نوفمبر، في بادرة تثير القلق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت تنذر فيه العودة الوشيكة للرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بمخاطر تجارية جديدة.

وتأتي أرقام التجارة المخيبة للآمال بعد ظهور مؤشرات أخرى تنم عن نمو غير متسق في نوفمبر، ما يوحي بأنه يتعين على بكين بذل جهود أكبر لدعم الاقتصاد المتعثر الذي سيواجه العام المقبل تحديات أكبر على الأرجح.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء، أن شحنات الصادرات نمت 6.7% الشهر الماضي، أي أقل من 8.5% كانت متوقعة وفي تراجع عن ارتفاع بلغ 12.7% في أكتوبر.

والسلطات أشد قلقا من أن واردات الصين تقلصت 3.9% في أسوأ أداء في 9 أشهر، ما عصف بتوقعات بزيادة 0.3%، وهذا يدعم الدعوات إلى مزيد من الدعم السياسي لتعزيز الطلب المحلي.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بإضافة 10% من الرسوم الجمركية على السلع الصينية في محاولة لإجبار بكين على بذل جهود أكبر لوقف الاتجار بالمواد الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل. كما قال ترامب سابقا إنه سيفرض رسوما جمركية تزيد على 60%.