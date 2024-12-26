كريم البنجر اليابانى الساحر للشعر والبشرة لترطيب وتوريد الوجه والخدود والشفايف بدون ماكياج

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رياض - احمد صلاح - كريم البنجر اليابانى الساحر للشعر والبشرة ، البنجر أو ما يعرف عند الكثيرون باسم الشمندر يعد واحد من أفضل النباتات التي تحافظ على الصحة العامة للإنسان، حيث أنه يحتوي على مجموعة هائلة من الفوائد الصحية والجمالية التي يجب على الجميع الحصول عليها بكل الطرق المتاحة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نقدم لكم أفضل طرق استخدام كريم البنجر للعناية بالشعر والبشرة كما هنعمل على تقديم أهم فوائده.

كريم البنجر اليابانى الساحر للشعر والبشرة

يحتوي البنجر على كثير من الفوائد الهامة جداً للشعر والبشرة نظراً لاحتوائه على الحديد والمغنسيوم وفيتامين ب6 وسي والبروتين وغيرهم من العناصر المهمة جداً

ومن فوائد البنجر الآتي:

يخلص البشرة من الهالات السوداء والبقع الداكنة والتصبغات,

يعمل على تنقية وتنظيف البشرة من الشوائب والسموم ويجعلها بشرة نضرة.

يعمل على ترطيب وتوريد الشفايف والخدود.

يعالج مشكلة تساقط الشعر ويساعد على كثافته.

يساهم في فرد الشعر طبيعياً ويقضي على القشرة.

يمد الشعر وفروة الرأس بالقوة والحيوية.

يقلل من الإجهاد والتوتر الناتج عنه تساقط الشعر.

طرق استخدام البنجر للشعر

هناك الكثير من الطرق الذي يمكنك أن تستخدميها سيدتي للمحافظة على صحة شعرك ومنها التالي:

إذا كنت من أصحاب الشعر الباهت وتعاني من التساقط فقومي باستخدام عصير البنجر باستمرار عند شطف شعرك بعد غسله بالشامبو والطرق الأخرى وبعدها ستحصلين على شعر صحي.

أما إذا كنت ترغبين في صبغه باللون البني المحمر فقومي بخلط عصير البنجر مع الحناء وفرديه على الشعر سوف تحصلين على لون شعر رائع.

كريم البنجر لشد البشرة

تحتوي هذه البشرة على مجموعة من العناصر المهمة جداً للقضاء على التجاعيد وعلامات التقدم بالسن وتستخدم كما يلي: