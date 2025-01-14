نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (19) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تزداد المنافسة، وتتسع دائرة السباق للفوز بلقب هداف الدوري التركي، ومازال كريستوف بياتيك، لاعب إسطنبول باشاك شهير في مقدمة ترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات المرحلة التاسعة عشرة.
1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 13 هدفاً
2- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 12 هدفاً
3- باريس يلماز (غلطة سراي): 10 أهداف
4- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 10 أهداف
5- شيرو ايموبيلي (بشكتاش): 10 أهداف
6- مامي تيام (أيوبسبور): 10 أهداف
7- رومولو (جوزتبه): 9 أهداف
8- إدين دجيك (فنربخشة): 9 أهداف
9- أحمد كوتوكو (أيوبسبور): 8 أهداف
10- دوشان تاديتش (فنربخشة): 8 أهداف
11- يوسف النصيري (فنربخشة): 8 أهداف
12- نونو دا كوستا (قاسم باشا): 8 أهداف