الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (19)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تزداد المنافسة، وتتسع دائرة السباق للفوز بلقب هداف الدوري التركي، ومازال كريستوف بياتيك، لاعب إسطنبول باشاك شهير في مقدمة ترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات المرحلة التاسعة عشرة.

1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 13 هدفاً

2- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 12 هدفاً

3- باريس يلماز (غلطة سراي): 10 أهداف

4- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 10 أهداف

5- شيرو ايموبيلي (بشكتاش): 10 أهداف

6- مامي تيام (أيوبسبور): 10 أهداف

7- رومولو (جوزتبه): 9 أهداف

8- إدين دجيك (فنربخشة): 9 أهداف

9- أحمد كوتوكو (أيوبسبور): 8 أهداف

10- دوشان تاديتش (فنربخشة): 8 أهداف

11- يوسف النصيري (فنربخشة): 8 أهداف

12- نونو دا كوستا (قاسم باشا): 8 أهداف