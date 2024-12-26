وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى تشاد لبحث أوجه التعاون بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 12:33 مساءً -

يتوجه بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة نجامينا في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين، وقد اصطحب معه مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي لقاءات مع كبار المسئولين التشاديين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما يلتقي السيد وزير الخارجية بعدد من مسئولي المنظمات الإقليمية، وكذلك أعضاء الجالية المصرية.