أحمد سليمان: دمغ 220 طنا من المعادن الثمينة سنويا

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 04:13 مساءً - محمد أحمد _ قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حجم دمغ المعادن الثمينة من المشغولات الذهبية والسبائك يتراوح بين 180 إلى 220 طناً سنوياً.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض نبيو للذهب والمجوهرات، أن لجان المصلحة تكثف رقابتها على الأسواق تنفيذاً لتوجيهات وزير التموين لضمان سلامة عيارات المشغولات والسبائك الذهبية ودمغها بالدمغة الحكومية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على حماية المواطنين من أي غش أو تدليس قد يرتكبه ضعاف النفوس.

وشدد سليمان علي ضرورة تواصل المواطنين الذين يواجهون مشكلات تتعلق بالمشغولات الذهبية مع مصلحة دمغ المصوغات، مؤكداً علي أن جميع الشكاوى ستحظى بالاهتمام اللازم لضمان الحفاظ على حقوق المستهلكين.