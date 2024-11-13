هيئة الاستثمار تتيح للأجانب تملك وحدات سكنية في بعض المناطق…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:17 مساءً - يارا الجنايني_ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تعديلات جديدة تسمح لغير المصريين بتملك وحدات سكنية للإقامة في بعض المناطق السياحية الاستراتيجية.

وتشمل هذه المناطق كلاً من الغردقة، البحر الأحمر، سيدي عبد الرحمن، رأس الحكمة بمحافظة مطروح، بالإضافة إلى المناطق المعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013.

وتتيح التعديلات الجديدة للمستثمرين الأجانب فرصة تملك الوحدات السكنية في هذه المناطق بعد الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة، مع معاملتهم بنفس الشروط المقررة للمواطنين المصريين.

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