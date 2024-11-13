مال وأعمال

هيئة الاستثمار تتيح للأجانب تملك وحدات سكنية في بعض المناطق…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الاستثمار تتيح للأجانب تملك وحدات سكنية في بعض المناطق… من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:17 مساءً - يارا الجنايني_ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تعديلات جديدة تسمح لغير المصريين بتملك وحدات سكنية للإقامة في بعض المناطق السياحية الاستراتيجية.

predco_adv_2021

وتشمل هذه المناطق كلاً من الغردقة، البحر الأحمر، سيدي عبد الرحمن، رأس الحكمة بمحافظة مطروح، بالإضافة إلى المناطق المعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013.

E-Bank
BonatMisr

وتتيح التعديلات الجديدة للمستثمرين الأجانب فرصة تملك الوحدات السكنية في هذه المناطق بعد الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة، مع معاملتهم بنفس الشروط المقررة للمواطنين المصريين.

بنك التعمير والاسكان
Haval

القيود-علي-الاستثمار-الاجنبي-النسخة-النهائية-11-11-2024

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الاستثمار تتيح للأجانب تملك وحدات سكنية في بعض المناطق… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا