نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات الصناعات الغذائية ترتفع 18% إلى 4.9 مليار دولار خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - محمد أحمد _ سجلت صادرات الصناعات الغذائية خلال 9 أشهر من عام 2024 نحو 4.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وبقيمة بلغت 688 مليون دولار، مقابل 3.9 مليار دولار بالفترة المناظرة.

الدول العربية تتصدر قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية بقيمة 2.4 مليار دولار

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية، بحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية، قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، بقيمة 2.405 مليار دولار، وتمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو 12%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 953 مليون دولار بنسبة نمو 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات.

وجاءت الدول الأفريقية غير العربية في المركز الثالث بقيمة 371 مليون دولار، وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، ونسبة نمو 14% .

واحتلت الولايات المتحدة المركز الرابع بقيمة 249 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نموا بلغ 37%، فيما سجلت باقي المجموعات الدولية 641 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 7%.

السعودية تحتل المركز الأول لأهم الدولة المستوردة خلال 9 أشهر

واحتلت السعودية المركز الأول لأهم الدولة المستوردة خلال 9 أشهر، بقيمة صادرات 353 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15%، يليها السودان، بقيمة 306 مليون دولار ونسبة تراجع 25%.

وجاءت أمريكا في المركز الثالث بقيمة 249 مليون دولار ونسبة نمو 37% ، فلسطين في المركز الرابع، بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 23%، ثم ليبيا بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 19%.

وحققت هولندا المركز السادس بقيمة 212 مليون دولار مسجلة نسبة نمو 108%، والأردن بقيمة 172 مليون دولار محققة نسبة نمو 19%، والمغرب بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 98%.

واحتلت إسبانيا المركز التاسع بقيمة 155 مليون دولار ونسبة نمو 75%، وفي المركز العاشر العراق بقيمة 141 مليون دولار ونسبة نمو 5% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

وتصدرت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو خلال نفس الفترة، بقيمة 212 مليون دولار وقيمة قدرها 110 ملايين دولار.

وجاءت المغرب في المركز الثاني بقيمة 162 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 80 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 249 مليون دولار و نمو 67 مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة 155 مليون دولار و نمو 66 مليون دولار.

واستحوذت السعودية علي المركز الخامس بقيمة صادرات 353 مليون دولار و نمو 47 مليون دولار، تليها فلسطين بقيمة 245 مليون دولار نمو 46 مليون دولار.

واقتنصت البرازيل المرتبة السابعة بقيمة صادرات 83 مليون دولار و نمو بلغ 43 مليون دولار ثم الصومال بقيمة 66 مليون دولار ونمو 40 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة صادرات 234 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار.

وفي المركز العاشر جاءت الامارات بقيمة صادرات 141 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 32 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

وتربعت صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية رأس قائمة أهم السلع الغذائية المصدرة، بقيمة 421 مليون دولار و نمو 7% مقارنة بصادرات الفترة المماثلة، يليها الدقيق والنشاء بقيمة 389 مليون دولار، محققة نمو 1%.

صادرات السكر تحتل المركز الرابع في قائمة السلع المصدرة بقيمة 298 مليون دولار

وجاءت الفراولة المجمدة في المركز الثالث بقيمة 337 مليون دولار ونسبة نمو 18%، ثم السكر بقيمة 298 مليون دولار ونسبة تراجع 20%.

واستحوذت العصائر علي المركز الخامس بقيمة 229 مليون دولار و نمو 80%، ثم زيوت طعام بقيمة 226 مليون دولار ونسبة نمو 153%.

واقتنص البسكويت و محضرات من الحبوب المركز السابع بقيمة 184 مليون دولار و نمو 21%، يليها الخضار المجمد بقيمة 183 مليون دولار و نمو 21%، ثم زيتون مائدة بقيمة 179 مليون دولار ونسبة نمو 87%، والبطاطس مجمدة بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 860%.

وحقق إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى سبتمبر 2024 مبلغ 39.6 مليار دولار.