أسامة ربيع: نسعى لتحويل قناة السويس لمنصة إقليمية لتقديم…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد كجوك وزير المالية، لبحث النتائج المالية لنشاط الهيئة والتعرف على إستراتيجية العمل المستقبلية لتنمية الإيرادات المحققة من شركات ومشروعات الهيئة المختلفة، بحضور الدكتور منتصر خليل مدير الإدارة المالية، وممثلي الإدارات المختلفة بالهيئة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة النتائج المالية لنشاط الهيئة خلال العام المالي 2023/ 2024 وسبل تنمية الإيرادات المحققة خلال العام المالي المقبل.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تسعى لتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط من خلال تبني استراتيجية طموحة لتحويل قناة السويس إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المختلفة وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية في مصر عبر تفعيل الشراكات مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص.

وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو دعم مجموعة شركاتها التابعة العاملة في مجال تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن وتقديم الخدمات البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أبرز النتائج المالية المحققة وسبل زيادتها خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض رئيس الهيئة استراتيجية تطوير الشركات المرتبطة بالهيئة والتي تأسست حديثا وأبرزها شركة قناة السويس لتنمية الموانئ بالشراكة مع وزارة النقل، وشركة قناة السويس للقوارب الحديثة لتوطين صناعة اليخوت البحرية وذلك بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز محاور الموازنة العامة للهيئة والتي يتم تجهيزها حاليا تمهيدا لاعتمادها خلال العام المالي المقبل 2024/ 2025 لتنفيذ استراتيجية الدولة في تطبيق موازنة الحكومة العامة لتشمل الهيئات الاقتصادية.