قطر للطاقة تستحوذ على 23% بمنطقة امتياز تابعة لشيفرون في مصر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - بلومبرج _ وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة شيفرون استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (H4) في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية.

وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ شركة شيفرون (المشغّل للمشروع) بحصة 40%، بينما ستمتلك كل من شركة وودسايد حصة تبلغ 27%، وشركة ثروة للبترول المصرية حصة تبلغ 10%.

قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: “تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا تجاه قطاع النفط والغاز في جمهورية مصر العربية، كما تعزز علاقتنا مع شريكنا الاستراتيجي شيفرون”.

تقع منطقة شمال الضبعة البحرية (H4) على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل المصرية على البحر الأبيض المتوسط في أعماق مياه تتراوح بين 100 و3 آلاف متر.