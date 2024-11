انت الأن تتابع خبر زين شريكاً استراتيجياً لمُنافسات "ريد بُل سولو كيو" في الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلاقاُ من استراتيجيتها الهادفة إلى دعم كافة القِطاعات لا سيّما قِطاعي الرياضة والشباب، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع ريد بُل منذ أعوام؛ قدّمت شركة زين الأردن -الشريك الاستراتيجي لكافة فعاليات وأنشطة ريد بُل في الأردن- وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSportsJo رعايتها لمنافسات "ريد بُل سولو كيو"، التي أُقيمت بحضور الأمير عمر بن فيصل رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، في قُبة الألعاب الإلكترونية بمجمع الملك الحسين للأعمال في العاصمة عمان.



وبيّنت شركة زين الأردن بأن رعايتها للبطولة التي تقام للمرة الأولى على مستوى المملكة، تأتي في إطار مُساهماتها المستمرة لوضع المملكة على خارطة أكثر الدول تقدّماً في مجال الرياضات والألعاب الإلكترونية، وأن تكون المملكة مركزاً لصناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية في المنطقة، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة لدعم ورفد قِطاع الألعاب الإلكترونية الواعد، لتعزيز تمثيل الأردن في بطولات الرياضات الإلكترونية على مستوى المنطقة والعالم، -كون شركة زين من أوائل الشركات التي تنبّهت لأهمية قِطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية منذ العام 2020- إضافةً إلى احتضان المواهب الأردنية وتطوير مهارات اللاعبين وتصدير مواهب المستقبل، للارتقاء بهذا القِطاع الذي يعد أحد القِطاعات الإبداعية التي تسهم برفد الاقتصاد الوطني.



وتوّج الأمير عمر بن فيصل اللاعب الفائز بلقب البطولة وليد اسماعيل، بعد اجتيازه منافسات شيّقة جمعته مع سبعة لاعبين في لعبة "ليج أوف ليجيندز" التي ارتكزت على المواجهات الفردية،حيث فاز برحلة مدفوعة التكاليف لحضور النهائي العالمي لبطولة "ريد بُل ليج أوف إتس أون" (Red Bull League of its Own) التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس في 15 كانون الأول من العام المُقبل.



و اشتملت "ريد بُل سولو كيو" في الأردن على ست تصفيات توزعت بين جولات حضورية في بعض مراكز الألعاب الإلكترونية في عمّان، إضافةً إلى تصفيات أُقيمت عبر الإنترنت، ليتأهل أفضل لاعبي كل محطة تصفية إلى النهائيات الوطنية للبطولة، حيث تأهل 8 لاعبين للنهائيات من أصل 166 مشاركاً.