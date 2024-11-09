مال وأعمال

الرئيس السيسي يوجه باتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز مشاركة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يوجه باتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز مشاركة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:15 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، حيث اطلع الرئيس على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواء على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو الكوادر البشرية، حيث يتم التطوير وفق استراتيجية واضحة ومتكاملة في هذا الصدد.

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وقد شهد الاجتماع عرض مكونات تطوير منظومة الطيران، ومن بينها الأعمال الجارية لتحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، فضلاً عن رفع إمكانيات وقدرات المطارات وتعزيز القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها.

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وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الجهود الرامية لمواكبة قطاع الطيران للنمو المستمر في حجم السياحة الوافدة لمصر، بما يتطلب الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المتطورة ذات الكفاءة العالية مع مراعاة المعايير البيئية، وكذا العمل في مشروعات الوقود المستدام التي تُعتبر أحد أهم المحاور المستقبلية لتحقيق تطلعات قطاع الطيران نحو تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الكفاءة البيئية.

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وقد وجه الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز القطاع الخاص في جهود تطوير قطاع الطيران، ومواصلة العمل المكثف على مستوى جميع عناصر المنظومة، بما في ذلك مطار القاهرة الدولي بهدف مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى إجمالي 60 مليون راكب سنويا بدلا من 30 مليون، على أن يتم ذلك على النحو الذي يتوافق مع المعايير الدولية، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وفقا لرؤية مصر 2030.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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