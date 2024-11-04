نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع عوائد سندات الخزانة وسط ترقب للانتخابات الرئاسية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:13 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، حيث يستعد المستثمرون لأسبوع حافل سيشهد توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والقرار المنتظر لمجلس الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات في آخر مرة بأكثر من ست نقاط أساس، ويحوم حول 4.295%.

وتراجع العائد على سندات الخزانة لمدة عامين الأخير بأكثر من أربع نقاط أساس إلى 4.158%.

ويستعد المستثمرون لتلقف نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة يوم الثلاثاء، كما أنهم سيولون اهتماماً وثيقاً بالحزب الذي سيسيطر على الكونجرس، الذي يتولى إقرار القوانين.

واعتمادًا على ما إذا كان مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي منقسمين، أو إذا كان يسيطر عليهما نفس الحزب إلى جانب فوز البيت الأبيض، فقد تكون هناك آثار متفاوتة على الاقتصاد والأسواق.

وأظهر الاستطلاع الأخير لقناة “إن بي سي نيوز” للانتخابات، وجود سباق قاس ومحتدم بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، حيث تعادل المرشحان بنسبة 49%.

إلى ذلك، يركز المستثمرون أيضاً على قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة بعد اجتماع سياسة البنك المركزي المصري يوم الخميس، وسيتبع القرار تعليقات من رئيس البنك المركزي المصري جيروم باول، والتي يمكن أن تقدم تلميحات حول توقعات الفيدرالي للاقتصاد وأسعار الفائدة للأشهر المقبلة.

في السياق، قال كريج جونسون، كبير فنيي السوق في بايبر ساندلر، في مذكرة للعملاء: “لقد ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لعدة أسابيع ويختبر مقاومة الاتجاه الهبوطي عند 4.35%.

وتابع “من المتوقع أن تخفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة يوم الخميس، ونتوقع أن تنخفض العائدات إلى أقل من 4% بحلول نهاية العام في نهاية المطاف”.

وكان المتداولون قد وضعوا أخيراً احتمالاً بنسبة 99% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. يأتي ذلك بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

قبل قرار الفيدرالي، سوف يراقب المستثمرون العديد من نقاط البيانات الاقتصادية، بما في ذلك طلبيات المصانع لشهر سبتمبر المقرر صدورها يوم الاثنين وأحدث تقارير مؤشر مديري المشتريات يوم الثلاثاء.