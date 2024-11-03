وزير قطاع الأعمال يتابع مستجدات أعمال التطوير الجارية لشركة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - رنا ممدوح _ زار المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، شركة الدقهلية للغزل والنسيج “ديتكس” التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية والموقف التنفيذي للمصانع الجديدة.

وتفقد المهندس محمد شيمي بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، مصنع الغزل القائم، حيث تابع عمليات ومراحل الإنتاج.

وقام الوزير بجولة في مختلف المواقع التي يشملها مشروع التطوير، والذي يقام على مساحة نحو 35 ألف متر، ويتضمن مصانع جديدة للتفصيل والتريكو والصباغة، بالإضافة إلى مركز التدريب والمخازن.

وتابع وزير قطاع الأعمال تقدم نسب الإنجاز في تنفيذ المصانع والأعمال الإنشائية والتقى ممثلي شركات المقاولات المنفذة للمشروع وراجع الجداول الزمنية بعد ضغط التوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، والطاقات الإنتاجية المستهدفة سنويا بعد التطوير، والبالغة حوالي 14.5 مليون قطعة ملابس و 8 آلاف طن غزول و6 آلاف طن أقمشة تريكو.

وشدد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من المصانع الجديدة مع رفع كفاءة وتأهيل المصانع القائمة، وتطبيق معايير الجودة في المنتجات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل.