مال وأعمال

فيتش سوليوشنز: اتفاقية صندوق النقد تعزز ثقة المستثمرين..…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش سوليوشنز: اتفاقية صندوق النقد تعزز ثقة المستثمرين..… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:15 مساءً - وكالات – ذكرت شركة فيتش سوليوشنز، التابعة لمؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب التمويل الخارجي، مؤكدةً أن القاهرة لا تعتزم إلغاء الاتفاقية.

predco_adv_2021

وفي 20 أكتوبر الجاري، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد في ظروف إقليمية واقتصادية صعبة، مثل الصراعات المستمرة في المنطقة، مشدداً على ضرورة مراجعة الاتفاق إذا ازدادت الضغوط المالية على المواطنين.

E-Bank

وأشارت الشركة إلى أن نجاح إعادة التفاوض ليس مؤكدًا، إذ يظل الصندوق متخوفًا من التزام مصر برفع الأسعار المُدارة وإزالة الدعم.

وأوضحت “فيتش سوليوشنز” أن أسعار الوقود في مصر أقل بكثير من الأسعار العالمية، وأن مراجعة الأسعار التالية ستكون بعد ستة أشهر وليس خلال الربع القادم، مما يجعل من الصعب تحقيق هدف إلغاء الدعم بحلول نهاية عام 2025.

HapiSalonWhite

وأشارت إلى أن الوصول إلى هذا الهدف يستدعي زيادات كبيرة في الأسعار، وهو ما قد يستدعي تمديد الجدول الزمني للبرنامج.

واتفقت مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، في مارس الماضي على تعزيز اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، كجزء من خطط إنقاذ عالمية لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي منذ أوائل عام 2022.

BonatMisr

وفرضت الحكومة تخفيضات كبيرة في دعم الوقود والخبز والكهرباء، مما أثر بشكل أكبر على المستهلكين.

أشارت “فيتش سوليوشنز” إلى أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تهدف إلى طمأنة المواطنين وإبراز وقوف القيادة بجانبهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية.

كما لاحظت الشركة انخفاض مؤشر المخاطر الاجتماعية بالتزامن مع تراجع التضخم، إلا أن المؤشر عاد للارتفاع مؤخرًا مع زيادة تكاليف المعيشة.

وترى “فيتش سوليوشنز” أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يُعد أساسيًا في توجيه السياسات الاقتصادية وتعزيز التدفقات المالية الأخرى.

وأشارت إلى أن خروج مصر من البرنامج يعني التخلي عن التمويل المتبقي بقيمة 6 مليارات دولار، إضافة إلى مليار دولار من آلية الصمود والاستدامة، فضلاً عن 14 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي المرتبطة بالبرنامج.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتش سوليوشنز: اتفاقية صندوق النقد تعزز ثقة المستثمرين..… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا