نعرض لكم الان تفاصيل خبر سوميتومو إليكتريك إيجيبت تبدأ الإنتاج في مصنعها الجديد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - محمد أحمد_ أعلنت شركة سوميتومو إليكتريك – إيجيبت، بدء إنتاج الضفائر الكهربائية في مصنعها الجديد بمدينة العاشر من رمضان، خلال الشهر المقبل، علي أن يتم الافتتاح الرسمي في الربع الأول من 2025.

وتقدر التكلفة الاستثمارية للمصنع المقام علي مساحة 150 ألف متر مربع بنحو 22 مليون يورو، ما يوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، ليصبح أحد أكبر مصانع تصنيع الضفائر الكهربائية للمركبات على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ميرشا سيربو، العضو المنتدب للشركة، ومحمد همام، نائب العضو المنتدب، لمناقشة استثمارات الشركة في مصر وتوسعاتها المقبلة، واستعراض مشروعات الشركة لإنتاج الضفائر الكهربائية في بورسعيد والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان .

وأكد الخطيب، التزام الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم للشركة لتتمكن من التوسع في السوق المصرية وزيادة صادراتها للأسواق العالمية، لافتاً إلى دور الشركة كمورد رئيسي للضفائر الكهربائية لعدد من أكبر شركات تصنيع السيارات العالمية.

وكشف وزير الاستثمار عن تمتع السوق المصرية بمقومات استثمارية جاذبة تشمل انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال وتوافر العمالة المؤهلة والكفاءات الهندسية، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تعزز من تنافسية المنتجات المصرية على الساحة الدولية.

من جانبه، قال ميرشا سيربو، العضو المنتدب لـ”سوميتومو إليكتريك – إيجيبت” إن الشركة تأسست بنظام المناطق الحرة الخاصة في مصر منذ عام 2008، و تمتلك 9 مصانع في بورسعيد، العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، باستثمارات تقدر بـ160 مليون يورو.

وأوضح أن حجم مبيعات الشركة بلغ نحو 900 مليون يورو خلال الخمس سنوات الماضية، فيما تجاوزت مبيعاتها العام الماضي 260 مليون يورو.

وأضاف سيربو أن الشركة توفر حالياً 12 ألف فرصة عمل، وتصدر 100% من إنتاجها للأسواق الخارجية، خاصة في أوروبا وروسيا والولايات المتحدة.

وتخطط “سوميتومو إليكتريك – إيجيبت” لاستثمار أكثر من 8 ملايين يورو خلال عام لتوسيع أنشطتها في مصر.