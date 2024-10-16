مدبولي عن مصطلح اقتصاد حرب: توجيه موارد الدولة في تأمين…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مصطلح اقتصاد حرب لا يعني أن مصر ستدخل حربًا، بل توجيه جميع موارد الدولة في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن وضمان حياته.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن ثوابت الدولة المصرية لا تدخل حربًا إلا إذا تم تهديد حدودها ومقدراتها بصورة مباشرة، أما دون ذلك يتم التعامل معه بأسلوب متوازن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، أن القوات المسلحة المصرية هدفها الدفاع عن الحدود في حال حدوث تهديد مباشر.

وتابع: أن مصطلح اقتصاد حرب تم استخدامه ردًا على سؤال صحفي بشأن الاستعدادات المصرية في حال دخول المنطقة في حرب إقليمية وتأزم الأوضاع، والذي يعد أكثر السيناريوهات تشاؤمًا.

وأضاف: أنه في حال حدوث رد متبادل بين الأطراف في المنطقة سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على كل شيء، أبرزها أسعار البترول، والمنتجات، وتأمين وصول هذه المنتجات، وتأثيرها على حركة التجارة والنقل.