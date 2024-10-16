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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاط: انكماش نشاط الاستخراجات البترولية 6.4% بالربع الأخير… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:19 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نمو قطاع الاستخراجات الذي يتضمن الزيت الخام، والبترول، والغاز انخفض بنسبة 6.4% خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024.
وأشارت المشاط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، إلى تراجع إنتاج الآبار البترولية والغاز الطبيعي، نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى الاكتشافات الجديدة.
وقالت وزيرة التخطيط إن ذلك أثر على نشاط تكرير البترول ما انعكس على سلبيًا على صافي ميزان الصادرات البترولية.
ولفتت إلى قطاع الاستخراجات أصبح يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركات الأجنبية، موضحة أن القطاع يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
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