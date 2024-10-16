وزيرة التخطيط: 4.7% نموًا في الصناعات التحويلية بالربع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:19 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية انخفض بنحو 5.4% خلال العام المالي 2023/2024، تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية الكلية.

وأوضحت المشاط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن القطاع سجل نموًا إيجابيًا 4.7% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، وتوافر النقد الأجنبي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنحو 15% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.