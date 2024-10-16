مال وأعمال

وزيرة التخطيط: 4.7% نموًا في الصناعات التحويلية بالربع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: 4.7% نموًا في الصناعات التحويلية بالربع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:19 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية انخفض بنحو 5.4% خلال العام المالي 2023/2024، تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية الكلية.

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وأوضحت المشاط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن القطاع سجل نموًا إيجابيًا 4.7% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، وتوافر النقد  الأجنبي.

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وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنحو 15% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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