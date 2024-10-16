مال وأعمال

وزيرة التخطيط: 68% انخفاضًا في إيرادات قناة السويس بالربع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: 68% انخفاضًا في إيرادات قناة السويس بالربع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إيرادات قناة السويس سجلت انكماشًا بنسبة 30% خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام السابق له.

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وأضافت المشاط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن إيرادات قناة السويس سجلت انكماشًا بمعدل 68% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي.

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وأشارت إلى أن نشاط قناة السويس سجل تراجعًا بسبب المخاطر الناجمة عن تهديدات الحركة الملاحية الدولية في منطقة  البحر الأحمر، واتجاه شركات الناقلات إلى تحويل مسارها الملاحي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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