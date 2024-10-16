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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: 68% انخفاضًا في إيرادات قناة السويس بالربع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إيرادات قناة السويس سجلت انكماشًا بنسبة 30% خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام السابق له.
وأضافت المشاط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن إيرادات قناة السويس سجلت انكماشًا بمعدل 68% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي.
وأشارت إلى أن نشاط قناة السويس سجل تراجعًا بسبب المخاطر الناجمة عن تهديدات الحركة الملاحية الدولية في منطقة البحر الأحمر، واتجاه شركات الناقلات إلى تحويل مسارها الملاحي.
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