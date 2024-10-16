نعرض لكم الان تفاصيل خبر وليد جمال الدين: اقتصاد قناة السويس تسعى لتكون مركزًا رائدًا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - يارا الجنايني_ استقبل وليد جمال الدين ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة سو باريت، رئيسة قسم البنية التحتية، و هيثم عيسى، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.

جاء ذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصًا جهود توطين صناعة الوقود الأخضر.

في بداية اللقاء، قدم جمال الدين عرضًا شاملًا لأبرز المبادرات المتعلقة بتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في تطوير البنية التحتية والمرافق، والتي تتضمن محطات تحلية المياه وغيرها من المرافق الحيوية.

وأوضح أن الهيئة تسعى لتكون مركزًا رائدًا في صناعة الوقود الأخضر، وذلك من خلال تنفيذ أول مشروع لها في هذا المجال، وهو مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” في منطقة السخنة المتكاملة.

كما تطرق رئيس اقتصادية قناة السويس، إلى الجهود المبذولة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، مؤكدًا أهمية هذه الصناعة في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة.

وعن تعزيز الاستثمارات في المناطق الصناعية، أكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لتحقيق المزيد من الاستثمارات، خاصة بعد الاستثمار الكبير في البنية التحتية.

وأكد جمال الدين استقطاب استثمارات جديدة في منطقة القنطرة غرب، التي تهدف إلى أن تصبح مركزًا لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة. كما تم الإشارة إلى الاهتمام بالتواجد في منطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والتي تعد من المناطق الواعدة في قطاعات الصناعات التكنولوجية والصديقة للبيئة.

من جانبهم، أشاد وفد البنك الأوروبي بإجراءات الهيئة في توطين صناعة الوقود الأخضر واستقطاب استثمارات متعددة. وأعربوا عن استعدادهم للتعاون مع الهيئة في جذب الشراكات العالمية والتحالفات الكبرى في مجال الوقود الأخضر.

كما أكد الوفد على أهمية استمرار التعاون في مجال رقمنة خدمات “الشباك الواحد”، بهدف تحسين بيئة الأعمال وضمان تقديم خدمات متطورة للمستثمرين.