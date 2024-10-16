وزيرة التخطيط: 2.4% معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - دوت الخليج – أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 2.4% في العام المالي 2023/2024.

وأشارت المشاط، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس.

ونوّهت بأن قطاعات السياحة والاتصالات والتشييد أظهرت مرونة ونمو إيجابي في العام المالي الماضي.

وأشارت إلى أن “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” القطاع الأعلى نموًا في العام المالي الماضي.

ولفتت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية حقق نموًا إيجابيًا في الربع الأخير من العام لأول مرة منذ بداية العام المالي 2022/2023.

كما أكدت الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضبط الإنفاق، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة وزيادة كفاءة وفعالية تخصيص الموارد للقطاعات.

وشددت كذلك على حوكمة الإنفاق الاستثماري والمحفزات الضريبية والاستثمارية لتحسين مناخ الأعمال للقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة المتجددة لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.