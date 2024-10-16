ميناء الإسكندرية يعزز أسطوله بالقاطرة “مختار”…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - يارا الجنايني – استلمت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القاطرة البحرية الجديدة “مختار”، التي تم بناؤها بجهود وطنية، لتضاف إلى أسطول الهيئة وتدعم قدرتها التشغيلية وخدماتها البحرية.

تُعد القاطرة الجديدة إضافة محورية لتعزيز كفاءة عمليات القطر، التي تمثل ركيزة أساسية في الميناء، وتلعب دوراً محورياً في ضمان سلامة السفن خلال رحلاتها من دخولها إلى نطاق موانئ الإسكندرية والدخيلة، حتى إتمام عمليات الشحن والتفريغ ومغادرتها.

وتتميز “مختار” بقوة شد تصل إلى 70 طناً، وطول يبلغ 35 متراً، وعرض 11.5 متر، وغاطس قدره 6 أمتار، مع سرعة تصل إلى 12 عقدة بحرية، مما يجعلها إحدى أحدث وأقوى قاطرات الأسطول.

وقد بدأت الهيئة مشروع بناء القاطرة بموجب عقد مع شركة ترسانة الإسكندرية في أغسطس 2021، وتم تنفيذها تحت إشراف لجنة متخصصة من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، لضمان أعلى معايير الجودة. كما جرى تدريب الطاقم المشغّل للقاطرة على أعلى مستويات الكفاءة والسلامة.

رافق اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفدًا ضم اللواء بحري حسام الدين قطب، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، واللواء بحري هشام صفوت، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، في جولة تفقدية لمعاينة إمكانيات “مختار”.

وتمتاز القاطرة بتصميمها وفق أحدث معايير السلامة والتشغيل الدولية، بالتوافق مع تصنيف هيئة الإشراف الفرنسية BV، إحدى أهم الهيئات التصنيفية في العالم.

وتأتي إضافة “مختار” في إطار خطة الهيئة الرامية لتعزيز قدراتها وتقديم خدمات بحرية متميزة تلبي احتياجات السفن وتضمن سلامتها.

من المقرر أن تتسلم الهيئة قاطرة إضافية مماثلة في المستقبل القريب، إلى جانب تعاقدها مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لبناء ثلاث قاطرات جديدة بقدرة شد 70 طناً، والمتوقع تسليمها بحلول عام 2028، بما يتماشى مع استراتيجية التوسع الطموحة للهيئة وتطلعاتها المستقبلية.